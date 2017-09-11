حقيقة وجود طائرة عليها صور فتيات بلباس فاضح لنقل الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

(أنحاء) – متابعات :-
أثارت صورة طائرة غريبة تركن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الجدل، لما حملته من صورة على سطحها لفتيات بلباس وُصف بالخليع، وقيل إنها مخصصة لنقل الحجاج، وهو ما بدا مستحيلا، في ظل بحث عن أجوبة مقنعة لوجود هذه الطائرة.
وبيّن المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة العامة للطيران، عبدالله الخريف، أن الصورة قديمة ويعود تاريخها إلى سنوات خلت، وأن ملكية الطائرة تعود إلى خطوط مستأجرة.
من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار، تركي الذيب، أن الطائرة تعود لمستثمر سعودي أنهى نشاطه منذ خمس سنوات، مشددا على أنها لم تكن في مواقف صالات الحج والعمرة، دون أن يبين المسؤولان سبب وجودها في المطار.
وبعد تحليل الصورة، يتضح أن الشعار المطبوع على الطائرة، raiders، يعود إلى فريق Oakland Raiders الأمريكي، الذي يلعب في دوريات كرة القدم الأمريكية.