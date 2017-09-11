وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يُعايد موظفي “موبايلي”

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
عايدَ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة صباح يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2017م وبرفقته محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس ماجد بن محمد المزيد، والمهندس عبد الله الكنهل وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية تنفيذيي موبايلي وموظفيها في منطقة الرياض بمركز الشركة الرئيسي، ويأتي ذلك ليُكرّس الشراكة التي يُمثلها القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.
ورحَّب الرئيسُ التنفيذيُّ لشركةِ موبايلي المهندس أحمد أبودومة بمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وشكره على هذه البادرة المميّزة من نوعِها، واستعرضَ معه الخطط والاستراتيجيات المرتبطة بالشركة مما يضيفُ نموًّا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أثناء ترحيبه بمعالي الوزير قائلاً “إنَّ هذه المُعايدة التي تشرّفت بها موبايلي أتت بعد نجاح موسم الحج لقطاع الاتصالات بشكلٍ عام، وبتظافُرِ الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبدعمٍ حظيت بهِ الشركات خلال موسم الحجِّ من قِبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومن جهته شكر وزير الاتصالات شركة موبايلي على جهودها الجبَّارة في موسم الحج وعلى النجاحات المُحققة، وأكد قائلاً “أتيتُ لكم اليوم مُعايدًا ومُباركًا” وأشاد معالي الوزير بالنجاحات التي حققتها موبايلي في موسم الحج.
وأضاف السواحة قائلاً: “نحنُ نعمل معكم لنهتمَّ بالعميل وليكون العميل أولًا، وإنَّنا نعمل وإيَّاكم على خططٍ واستراتيجياتٍ رسَّختها رؤيةُ المملكة 2030 لنكونَ القطاع الذي يغيّر من ثقافةِ وبناءِ المجتمعِ بشكلٍ أساسي، كما أن الوزارة تتعاون حاليًّا مع جهاتٍ عديدةٍ ومنها وزارة التعليم لتُضيفَ لعالم الاتصالات كفاءاتٍ شابة مؤهلة تستطيع أن تعمل على التحولات الرقمية المستقبلية الجديدة التي ستجعل المملكة العربية السعودية من الدول الأولى في التقدُّم والازدهار”.
يُذكر أن شركة موبايلي قدمت عددًا من الرعايات ذات المسؤولية الاجتماعية في موسم الحج وعلى رأسها حملة “الحج رسالة سلام” وقدمت الهدايا التي تلامس احتياجات ضيوف الرحمن كالحقائب والمياه، والشرائح المجانية الخاصة بالحجاج القطريين بعد أن تكلّف خادم الحرمين الشريفين بحج القادمين منها وفتح المنافذ الحدودية لهم أثناء فترة الحج، كما عملت الشركة على تهيئة كافّة كوادرها البشرية في منافذ البيع البرية والجوية وفي مواقيت الحجاج، مما حقق لها مزيدًا من النجاح في موسم هذا العام.