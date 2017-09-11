11 سبتمبر 2017 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“غرفة الشرقية”: إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة يخص شركات التطبيقات والأفراد ولا يمس الليموزين والأجرة العامة
﻿

“غرفة الشرقية”: إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة يخص شركات التطبيقات والأفراد ولا يمس الليموزين والأجرة العامة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية بندر الجابري، إن قرار إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة، يخص شركات التطبيقات والأفراد، ولا يشمل الليموزين والأجرة العامة.

وأوضح أن تلك الخطوة تهدف لإعادة تنظيم العمل بعد دخول أعداد كبيرة من أصحاب السيارات الخاصة والأفراد بشكل كبير مؤخرا وحدوث بعض الثغرات، حيث إن إحصاءات أجرتها اللجنة أشارت إلى وجود أكثر من 167 ألف سيارة خاصة تعمل مع شركات التطبيقات.

ودعا الجابري إلى تعميم إعادة التنظيم والهيكلة على قطاعات أخرى في النقل مثل الترحيل والنقل والشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى تأجير السيارات الذي يعاني وجود أكثر من 1500 شركة.

وحول الإعلانات والعروض التي تنشرها منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبد الله المطيري، أن مراعاة الذوق العام وتدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها، مطالبا الشركات بمراعاة الذوق والقيم العامة، وأن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع، وفقاً لصحيفة “مكة”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق