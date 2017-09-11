11 سبتمبر 2017 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضو شورى: المجلس سيناقش قيادة المرأة للسيارة خلال الشهر الجاري

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد عضو في مجلس الشورى، أن المجلس سيناقش خلال الشهر الجاري توصية قيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى أن هناك رغبة في دعمها بقوة لدى عدد من الأعضاء.

وأوضح عضو المجلس، بحسب “عكاظ”، أن هناك 20 عضواً يدعمون توصية قيادة المرأة للسيارة، ويرغبون في أن تكون الرؤية واضحة حيالها.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتور محمد المهنا، قد نفى في مايو الماضي تلقي المجلس أي توصيات تتعلق بالمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

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