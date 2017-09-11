11 سبتمبر 2017 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الإمارات تعلن استشهاد أحد طياريها أثناء أداء مهمته بعملية “إعادة الأمل”
﻿

الإمارات تعلن استشهاد أحد طياريها أثناء أداء مهمته بعملية “إعادة الأمل”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الملازم ثاني طيار سلطان محمد علي النقبي إثر سقوط طائرته نتيجة خلل فني.

وأضافت القيادة أن الطيار استشهد أثناء أداء مهمته في عملية “إعادة الأمل” ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق