صور | الإطاحة بـ3 سعوديين متلبسين في محاولة تكسير وسرقة جهاز صراف آلي بالرياض

(أنحاء) – متابعات :-
أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد ضبطهم متلبسين في محاولة تكسير جهاز صراف آلي يتبع لأحد البنوك.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة إن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من خلال كمين محكم من ضبط الجناة، مبيناً أنهم أقروا خلال التحقيقات الأولية معهم بتنفيذ 34 محاولة لتكسير وسرقة أجهزة الصراف الآلي.
وأبان أن أقوال الجناة جاءت متطابقة مع بلاغات حول اعتداءات على أجهزة صرف آلي، ومع تسجيلات كاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن 5 من محاولاتهم كانت قد قيدت في بلاغات لدى مراكز الشرطة، بينما 29 محاولة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل إدارات الأمن والسلامة في البنوك المعنية.
وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم إيقاف الجناة، وإشعار فرع النيابة العامه بالمنطقة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم حسب الاختصاص.