أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»مؤرخون يروون قصة صالة سينما افتتحت بالمملكة قبل 6 عقود وأغلقت بسبب “غمزة سميرة توفيق”
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