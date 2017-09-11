11 سبتمبر 2017 مـ / موافق 20 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الباحة.. توقيف سيارة محمّلة بالخمور بعد محاولة سائقها الهرب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت دوريات أمن الطرق بمركز وارخ بالباحة، اليوم الاثنين، سيارة تحمل عشرات من زجاجات الخمور بعد محاولة سائقها الفرار من أحد المراكز الضبطية الأمنية.

ووفقًا لبيان رسمي، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة، العقيد سعد بن صالح طراد، بأنه تم ضبط إحدى السيارات المشتبه بها أثناء مرورها بنقطة تفتيش مركز وارخ التابع لمحافظة العقيق، حيث همّ السائق بالفرار.

وأضاف طراد أنه بعد توقيف السيارة وتفتيشها تم العثور على عدد 180 قارورة سعة لتر ونص مملوءة بمادة العرق المسكرة، كما عثرت الدورية الأمنية على كمية من أوراق شام إضافةً إلى مبالغ مالية.

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