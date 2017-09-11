12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين العملية الإرهابية في سيناء وتؤكد الوقوف مع مصر ضد الإرهاب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

جدة – واس :-

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة تأمين الطريق الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومجددًا في الوقت نفسه، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة مصر ضد الإرهاب والتطرف.

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