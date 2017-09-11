تركي آل الشيخ يهنئ الهلال بمناسبة التأهل.. ويعلن تقديم مكافأة ٣٠ ألف ريال لكل لاعب

(أنحاء) – متابعات :-
هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ نادي الهلال، بمناسبة تأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقدم مكافآة 30 ألف ريال لكل لاعب.
وقال آل الشيخ: “هذا النهج للهيئة العامة للرياضة سيكون تجاه كل من يمثل الوطن ويسهم في تحقيق الإنجاز في الألعاب والمشاركات كافة”.
كما أشاد بالأداء والمستوى الفني الذي قدمه الفريق في مباراته أمام العين الإماراتي، متمنيا التوفيق للأهلي أمام بيروزي الإيراني، ومعربا عن ثقته الكبيرة في مواصلة الهلال والأهلي لمشوارهما نحو اللقب القاري للأندية الآسيوية، داعيا الرياضيين ووسائل الاعلام ومنسوبيها والجماهير الرياضية بانتمائاتهم لنبذ التعصب والوقوف مع الوطن ودعم كل من يمثله ويسعى لتحقيق الإنجاز والتميز، متمنيا المزيد من الانتصارات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.