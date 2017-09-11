12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخدمة المدنية تدعو 4526 متقدمة للوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن غدًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

دعت وزارة الخدمة المدنية (4526) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02/ 12/ 1438هـ ويمثلن من تم ترشيحهن مبدئياً للمطابقة لبياناتهن لدى فروع ومكاتب الوزارة وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق 23/ 12/ 1438هـ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءاً .

وأهابت الوزارة بالمرشحات اصطحاب معهن أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة, وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات, الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل, الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب أرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً , الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب أرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة , ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف المتبقية تمثلت في (160) وظيفة تربية بدنية للمرحلة الابتدائية في جميع المناطق التعليمية, و(30) وظيفة لم تكن ضمن رغبات المتقدمات ممن لم يرشحن.

ولمعرفة أسماء المرشحات يرجى زيارة الرابط https://eservices.mcs.gov.sa/Announcement/Matching_Result.htm

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