12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ترامب وزوجته يشاركان في مراسم إحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر

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