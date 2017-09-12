فيديو | ترامب وزوجته يشاركان في مراسم إحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مربو الماشية يكشفون السبب الحقيقي لنف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- علق رئيس مربي المواشي في المملكة سعود الهفتا، على بيان وزارة البیئة والمیاه والزراعة،
-
فيديو | سلب ونهب للمنازل والمحال في فلوريدا ج...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- انتهز بعض اللصوص فرصة إجلاء السكان وهربهم من منازلهم ومحالهم، وقاموا بأعمال سلب ونهب
-
فيديو | إصابة بابا الفاتيكان جراء توقف مفاجئ ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تسبب توقف مفاجئ لسيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في حدوث إصابة طفيفة له خلال
-