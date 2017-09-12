12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمن الدولة”: القبض على مجموعة من الأشخاص تعمل لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

صرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن ، وهم سعوديون وأجانب ، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك ، وسوف يعلن ما يستجد بهذا الصدد في حينه.

والله الهادي إلى سواء السبيل،،،

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