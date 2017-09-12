12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شبكة المجد تختتم تغطياتها للحج ببث 47 ساعة مباشرة

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

اختتمت شبكة قنوات المجد الفضائية تغطياتها لموسم الحج ببث 47 ساعة بث مباشر، وإعداد عشرات التقارير الميدانية، حيث أكد بندر آل مساعد، رئيس بعثة المجد الإعلامية، حرص الشبكة على نقل رحلة الحج كل عام  وفق خطة إعلامية تضمنت 28 تقرير إخباري ميداني واستضافة 26 ضيف من العلماء والمختصين و ممثلي الجهات الحكومية والطوعية العاملة في الحج.

وأوضح آل مساعد، أن شبكة المجد تقوم كل عام بتغطية شاملة لموسم الحج، وذلك منذ لحظة وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم بسلام، مستعينة بأدوات البث المباشر والتوثيق الميداني للحجاج في جميع تحركاتهم عبر برامج مباشرة  تبدأ من الخامسة عصرا وحتى منتصف الليل تعرض على ثلاث قنوات وهي المجد العامة وقناة ماسة والمجد العلمية،  فضلا عن حركة دؤوبة لمراسليها المنتشرين في  كافة أرجاء المشاعر.

كما بثت شبكة قنوات المجد و ضمن خطتها للتغطية الإعلامية المتميزة لموسم الحج، العديد من الصور والفيديوهات والوسائط، عبر حساباتها المتنوعة في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – انستغرام – سناب شات – يوتيوب)، بهدف مواكبة أحداث موسم الحج ونقلها عمق المشاعر لرواد مواقع التواصل فضلا عن ما  يتضمنه الحج من قصص إنسانية.

تجدر الإشارة أن شبكة قنوات المجد حصدت العام الماضي جائزة وزارة الحج والعمرة للأعمال الإعلامية عن فئة التقارير التلفزيونية قطاع الإعلام المرئي وذلك عن تقريرها “الحجاج المتعجلون”، وسلم وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن الجائزة لممثلي القناة في ختام موسم الحج وضمن فعاليات الحفل التكريمي الذي أقيم لرؤساء وفود الحج  و البعثات الدبلوماسية .

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