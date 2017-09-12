صور | محافظ ينبع يطلع على استعدادات نقل مباني شطر الطالبات للمباني الجديده مع بداية العام الدراسي

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
قام يوم أمس محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم بجولة ميدانية على المجمع الأكاديمي بجامعة طيبة فرع ينبع شطر الطالبات والذي انتهى العمل به مؤخرا حيث يستقبل الطالبات في بداية العام الدراسي الحالي وذلك بحضور وكيل جامعة طيبة للفروع الدكتور مصطفى حلبي والمشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور عبد العزيز الردادي والدكتور عبد الرحمن باقيس نائب المشرف العام على المشاريع بجامعة طيبة وفريق عمل من جامعة طيبة.
وفور وصول المحافظ للموقع استمع إلى شرح مفصل من المختصين بالجامعة عن المجمع ومرافقه حيث أكد وكيل الجامعة للفروع انتقال جميع كليات الطالبات للمباني الجديده وبدء الدراسة مع بداية العام الدراسي الحالي، مثمنا جميع الجهود التي بذلها فريق العمل بينبع برئاسة محافظ ينبع حتى أكتمل المشروع.
وقال: “أُقدر للمحافظ وزملاءه بالجهات المختصه البلدية والكهرباء والطرق والاتصالات والجهات الأمنية جهودهم التي بذلت حيث بلغت تكلفة المجع الكاديمي حوالي 226مليون ريال ويقع المشروع على مساحة تقدر بحوالي 280ألف متر مربع”، حيث يتكون المشروع من ثلاثة أقسام وهي الموقع العام والمباني التعليمية والمباني الخدمية والترفيهية والإسكان.
ثم أطلع المحافظ على المشروع من خلال الجولة الميدانية التي شملت الموقع والطرق المؤدية للمشروع وفي ختام الجولة قدم محافظ ينبع الشكر لمدير جامعة طيبة وفريق العمل معه على الجهود الكبيرة التي بذلت لأنجاز مشروع المجمع شطر الطالبات والانتقال بمباني حكومية تتوفر بها جميع المرافق اللازمة رافق المحافظ بالجولة فريق العمل بينبع مدراء القطاعات البلدية والطرق والكهرباء والاتصالات والجهات الأمنية.