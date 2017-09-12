12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خريجات تتهمن “الخدمة المدنية” بالتلاعب في النقاط وحرمانهن من الوظائف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – جدة – ماجد السفري :-

وجه عدد من الخريجات وأولياء أمورهن اتهامات لوزارة الخدمة المدنية بالتلاعب في نقاط ترشيحات الخريجات، حيث تفاجأ الخريجات أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت الأسماء ولم ينتهي آخر يوم من التقديم.

 وناشد الخريجات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إيقاف التلاعب في النقاط من وزارة الخدمة المدنية التي نشرت أسماء الإخوات وبنات الأعمام.

وقالت إحدى الخريجات لـ “أنحاء” : “صبرنا طويلاً وفي النهاية نكافأ بالتعقيد واختبار قياس، ثم نتفاجأ باستبعادنا من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وبرنامج جدارة”، وأضافت متسائلة : “هل لا يوجد احتياج لمدة10 سنوات بجميع الجهات الحكومية ولكافة التخصصات”.

كما أضافت الخريجة “نهى القحطاني” “أن نظام جداره ماهو إلا نظام يخلو من المصداقيه في مفاضلاته بين الخريجات” على حد قولها، وتسائلت: أين ذهبت سنوات التخرج والنقاط والأقدمية عندما أشاهد خريجة حديثة تسبقني بالتوظيف؟، هذا دليل على تلاعب جدارة بالنقاط فهو نظام لايتماشى مع سنوات التخرج ولا النقاط بل ابتدعته الوزارة وأوهمت الخريجات بمصداقيته.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن أسباب تأخر تعيين عدد من الخريجات الجامعيات في مناطق المملكة، يعود إلى عدم توفر شروط المفاضلة في المتقدمات، موضحاً أن المفاضلة تتم بين المتقدمات ممن تتوفر لديهن شروط شغلها وفق عناصر المفاضلة والمعدل في وثيقة التخرج والأقدمية والرغبات المكانية.

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