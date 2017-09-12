12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل 80 داعشيا في عملية عسكرية للجيش العراقي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بغداد – واس :-

لقي 80 من عناصر تنظيم داعش الارهابي مصرعهم بينهم 15 انتحاريا أثناء عملية عسكرية قام بها الجيش العراقي غرب ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمالي العراق .

وأفادت خلية الاعلام الحربي في بيان لها أن العناصر الإرهابية قتلوا أثناء عمليات تطهير وتفتيش قامت بها الفرقة الخامسة عشر التابعة للجيش العراقي المسنودة بمروحيات الجيش ، باتجاه قرية قصبة الراعي التي تقع غرب ناحية العياضية، وبيّن أن العملية أسفرت عن تدمير عجلتين والعديد من الأحزمة والعبوات الناسفة إضافة إلى هروب مجموعة من الدواعش باتجاه خط الصد التابع لقوات البيشمركة .

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