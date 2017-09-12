12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رئاسة الحرمين تنشر مقطعًا مصورًا يظهر انسيابية حركة الحجاج بالمسجد الحرام

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقطعا مصورا، يظهر انسيابية حركة الحشود بالحرم المكي خلال موسم الحج للعام الحالي.

وقال مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام المهندس فارس بن فايز ملا، إن الإدارة قامت برصد انسيابية حركة الحشود خلال موسم الحج، حيث تم توزيع فريق مختص لمتابعة انسيابية الحركة ومقدار الكثافات في صحن المطاف وأدوار المطاف العلوية والسطح، والمسعى بجميع أدواره.

وأوضح أنه تم استخدام أحدث الكاميرات والتقنيات، وعمل مقطع فيديو قصير يوضح مدى انسيابية حركة الحشود وآلية توزيع الكثافات على المواقع حسب الطاقة الاستيعابية، لإبراز الصورة المشرقة للحرمين الشريفين، وتطوير الخدمات فيهما، وتحقيق الغاية المثلى في العمل لخدمةً قاصديهما من الحجاج والزوار والعمار.

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