أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | رئاسة الحرمين تنشر مقطعًا مصورًا يظهر انسيابية حركة الحجاج بالمسجد الحرام
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