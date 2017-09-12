12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»واشنطن: إيران ما تزال الداعم الأكبر للإرهاب في العالم
﻿

واشنطن: إيران ما تزال الداعم الأكبر للإرهاب في العالم

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، إن “إيران ما تزال الداعم الأكبر للإرهاب في العالم”. وأكد سباز في جلسة استماع للجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأميركي، عقدت يوم الجمعة الفائت برئاسة القاضي تدبو، إن النظام الإيراني مازال هو الداعم الأكبر للإرهاب في العالم ويمارس نشاطاته وأعماله المزعزعة للاستقرار عبر  فيلق القدس وجماعة  حزب الله اللبناني.

وأضاف منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية إن ”  النظام الإيراني يتحمل المسؤولية عن تصعيد المواجهات العديدة في  سوريا و  العراق و  اليمن و  البحرين و  أفغانستان و  لبنان”.

وتابع سيلز قائلاً إن “هذا النظام والمجموعات الإرهابية التابعة له والقوات التي تعمل نيابة عنه يشكلون في كل مكان خطرا إرهابيا”، بحسب تقرير نشره موقع اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأميركي.

ويقول مشرعون بالكونغرس الأميركي ومسؤولون في إدارة الرئيس دونالد  ترمب، أن إيران استخدمت الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق النووي، لدعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق، وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة وخاصة الصواريخ، فيما العمل جار على مراجعة الاتفاق النووي والتمهيد لعقوبات موجعة ضد طهران.

وكانت “العربية.نت” قد رصدت 13 مشروع قانون ولائحة أمام الكونغرس الأميركي حول إيران تتضمن المزيد من العقوبات تستهدف برنامج طهران الصاروخي ودعمها المتزايد للإرهاب وانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان.

وتظهر قائمة مشاريع العقوبات الجديدة توجها أميركيا نحو محاصرة سياسات إيران التوسعية والحد من عبثها بالأمن الإقليمي والدولي من خلال فرض حزم من العقوبات وإطباق عزلة دولية غير مسبوقة على نظام  طهران .

وسيطرح الكونغرس في دورته الخامسة عشرة بعد المئة الذي يسيطر عليه غالبية الجمهوريين أكثر المشاريع العقابية ضد ايران وستشمل عقوبات غير نووية وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق