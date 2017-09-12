لنستثني هؤلاء

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الهند.. مليشيات وطائفية؟بتاريخ
مثلت الهند – أكبرديمقراطية في العالم- ولاتزال، للعديد من المؤرخين والمراقبين نموذجا فريد للتعايش بين ملايين من البشر
-
الأرقام في الحج تؤكد الحقائق .. خدمات ومبادرا...بتاريخ
شعرنا بالفخر كمواطنين سعوديين بالإنجازات التي حققتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه
-
ما هكذا تورد الإبل ياقينان!...بتاريخ
ارتسمت سحابة الحزن وغيمة الألم وخيبة الأمل على سماء الميدان التعليمي السعودي بعد الهجمات المتوالية والعديدة هذه الأيام
-
سرّ العلاقة القذرة بين (قطر) و (كوريا الشمالي...بتاريخ
هل تعلم أن هناك آلاف العمال الكوريين الشماليين الذين يعملون في قطر؟ هل تعلم أن هذا أمر غريب