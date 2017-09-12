12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الطيران المدني يندد بالعملية الإجرامية التي كانت تستهدف وزارة الدفاع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

ندد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي بالعملية الاجرامية التي كانت تستهدف مقرين وزارة الدفاع والتي تم اإحباطهما من قبل الجهات الأمنية المختصة قبل أن الشروع في تنفيذها على أيدي إثنين من الجماعة الارهابية (داعش) المارقة من الدين الإسلامي وتعاليمه السمحه ومنهجه الوسطي، مصيفاً معاليه بأن تلك الأعمال الإجرامية تتنافى مع الأعراف الإنسانية والقيم الأخلاقية.

‏وقال معاليه: “إن بلادنا ومقدساتنا هنا بأفضل ما منّ الله به عليها من قيادة حكيمة وشعب وفيّ ستظل شامخة عزيزة بحول الله ولم تطالها أيدي العابثين وقد أشاد معاليه بهمة ويقظة رجال الأمن في بلادنا في إحباط تلك العملية، ‏وفي جهودهم المباركة في رصد الأنشطة الإستخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها وسلمها الاجتماعي، و أختتم معاليه تصريحه لوكالة الأنباء السعودية بالدعاء أن يحفظ هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحميها من كيد الكائدين وعبث العابثين في ظل ماتنعم به من  قيادة رشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ‏سلمان بن عبد العزيز يحفظهما الله”.

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