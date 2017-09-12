أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»رئيس الطيران المدني يندد بالعملية الإجرامية التي كانت تستهدف وزارة الدفاع
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | “أحمد قطان” يخرس المندوب القطري في جا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد مندوب المملكة في الجامعة العربية أحمد قطان، أن إجراءات الدول الأربع ضد
-
“التعليم”: الإعلان عن خطوات إعادة هيكلة وتطوي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات والملحقيات الدكتور جاسر الحربش، أن الإعلان عن الخطوط
-
فيديو | هيئة النقل العام تكشف أسباب إيقاف ترا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، فواز السهلي، عن الأسباب التي
-
“الخطوط السعودية” تصدر بياناً توضيحياً للمساف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعفت شركة الخطوط السعودية المسافرين الذين لديهم تذاكر وحجوزات مؤكدة على رحلاتها من وإلى