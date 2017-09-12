12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“إعلاميون” ينظم ندوة “إعلامنا في الحج” .. د. الضميان: إعلامنا شريك حقيقي في مواكبة إنجازات الوطن

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

ينظم ملتقى “إعلاميون” مساء غداً الخميس ندوة “إعلامنا في الحج ” على مسرح الجامعة العربية المفتوحة في السعودية (فرع الرياض – بحي حطين)، وبمشاركة شركة مطاعم الرومانسية المحدودة ك “راعي ضيافة”، حيث تبدأ الندوة الساعة 8:30 م.

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي ورئيس قسم الاعلام المتخصص في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، هاني الغفيلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، سعد المطرفي مدير مكتب قناة العربية في السعودية، وحسين دغريري ومؤسس شركة قمرة ومنتج أفلام وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للفن والتصميم.

وتناقش لندوة “إعلامنا في الحج” التي يديرها الزميل الإعلامي محمد الشريف “عضو اعلاميون” عناصر نجاح التغطية الإعلامية لحج عام 1438 هـ.

– 2017 م، دور الإعلام الجديد في ابراز الجهود المبذولة في الحج، دور الصورة والأفلام القصيرة في النجاح الإعلامي، والتطلعات المستقبلية لتحقيق تغطية أفضل.

من جهته، أكد نائب رئيس ملتقى “إعلاميون” الدكتور علي الضميان رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال في جامعة الطائف بأن حج عام 1438 هـ كان علامة نجاح فارقة في الإعلام السعودي سواء الإعلام التقليدي أو الجديد، وأبان “إن الجهد الذي لا يوازيه إعلام حقيقي في التغطية والتحليل جهد منقوص قد يغير الحقائق ولا يفي الجهات التي تقدم الخدمات المختلفة في الحج حقها من الرضا والثناء والشكر”.

وأضاف نائب رئيس “إعلاميون”: إعلامنا في حج هذا العام كان شريكا حقيقيا وناجحا في مواكبة إنجازات الوطن في خدمة الحج والحجاج، ومن هذا المنطلق نرى في “إعلاميون” أن نفي الإعلام أيضاً حقه من إبراز نجاحاته وتأتي هذه الندوة في هذا الإطار، وهذا أقل ما نقدمه لكل ناجح وصاحب جهد متميز في وطننا الغالي.

وتابع الضميان: وبهذه المناسبة نرفع في “إعلاميون” أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – على ما تقدمه قيادتنا الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين ونهنئهم على نجاح حج هذا العام 1438 هـ – 2017 م.

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