12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “أحمد قطان” يخرس المندوب القطري في جامعة الدول العربية: من ذهب لأحضان إيران لن يجني سوى الدمار

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد مندوب المملكة في الجامعة العربية أحمد قطان، أن إجراءات الدول الأربع ضد قطر، هي قرارات سيادية تواجه نشر الكراهية والتطرف، وذلك خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 148 على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، قد حاول استفزاز دول المقاطعة الأربع بتصريحاته، حيث برر المريخي علاقات بلاده بإيران، قائلاً إنها “دولة شريفة”.

ووجه المريخي حديثه لوفود وممثلي المملكة والإمارات ومصر والبحرين، وهي الدول الداعية لاتخاذ موقف من دعم قطر للإرهاب، قائلاً: “إذا كنتم متخيلين أنكم تضروننا في شيء، فالضرر على الخليج العربي كله”.

ورد سفير المملكة السفير قطان على ممثل قطر قائلاً: “إن قطر ستندم على علاقاتها بإيران، مذكراً بالتآمر الإيراني على دول الخليج”.

وأضاف: “يقول مندوب قطر إن إيران دولة شريفة! والله هذه أضحوكة! إيران التي تتآمر على دول الخليج.. التي لها شبكات جاسوسية في البحرين والكويت أصبحت دولة شريفة.. التي تحرق سفارة السعودية.. هذا هو المنهج القطري التي دأبت عليه”.

وختم قطان حديثه لوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري قائلاً: “هنيئاً لكم بإيران وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك”.

كما أكد قطان أن قطر بادرت بالاتصال الذي أجري مؤخراً، وحرفت حقيقة الحديث الذي جرى بين ولي العهد وأمير قطر، موضحاً أن ما قامت به قطر عزز حقيقة عدم رغبتها في الحوار واستمرارها في المراوغة والالتفاف بدلاً من أن تأخذ الأمور بجدية.

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