أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فيديو | وزير الخارجية المصري يرد على مندوب قطر: “حديثك مهاترات.. ونعلم جميعًا الدور القطري في دعم الإرهاب”
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