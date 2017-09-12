12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وزير الخارجية المصري يرد على مندوب قطر: “حديثك مهاترات.. ونعلم جميعًا الدور القطري في دعم الإرهاب”

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

انفعل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على مندوب دولة قطر في الجامعة العربية، بشأن ما ردده خلال اجتماع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ووصف شكري ما قاله مندوب قطر بـ«مهاترات وحديث غير ملائم وعبارات متدنية»، متهمًا الدوحة بـ«دعم الإرهاب».

وشدد شكري على أن مصر لها الحق في الحفاظ على مصالحها واتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون الدولي، لافتًا إلى قيمة مصر التي يمتد عمرها إلى أكثر من 7 آلاف عام.

وقال إن مصر «تتصرف بمسؤولية» معتبرًا أن كلام مندوب قطر «خارج لا يجب أن يثار وغير مقبول».

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