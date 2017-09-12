12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعود بن نايف يكرم هيئة الترفيه على رعايتها مهرجان “صيف الشرقية 38”

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

 (أنحاء) – الرياض : ــ

كرّم أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يوم الأحد الهيئة العامة للترفيه على رعايتها مهرجان صيف الشرقية 38، الذي تنظمه أمانة المنطقة في كل عام.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان الذي أعدته أمانة المنطقة الشرقية مساء الأحد في مقره الواقع بمنتزه الملك عبد الله في الواجهة البحرية بمدينة الدمام، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وكبار المسؤولين في المنطقة ورجال الأعمال والإعلام وعدد من المسؤولين عن تنظيم المهرجان وجمع من المواطنين.

ويعد المهرجان الذي قدمت هيئة الترفيه دعمها له، من المهرجانات السياحية والترفيهية المهمة في خارطة بلادنا الغالية. حيث سيقدم لزواره أكثر من 250 فعالية وبرنامج وفقرة لجمهوره الكبير من سكان المنطقة، أو حتى من السياح الذين يزورونه من أرجاء المملكة أو للسياح القادمين من دول مجلس التعاون.

وتساهم هيئة الترفيه سواء بفعالياتها التي تشرف عليها وتنظمها، أو من خلال المهرجانات التي تقام من قبل أمانات المناطق، بالدور المناط بها وبرسالتها التي تشدد على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، لإثراء الحياة ورسم البهجة.

كما تحرص الهيئة على توفير الفعاليات “المجانية”، لجمهورها في مختلف أنحاء المملكة، مع الحرص الشديد على النوعية والتفرد. وتسعى إلى أن تتماشى فعالياتها مع المعايير العالمية وتساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تعزيز الترابط الاجتماعي إضافة إلى تحسين جودة الحياة بالمملكة.

وفي نهاية حفل الافتتاح التقطت صورة تذكارية جماعية مع راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز. أدى بعدها أمير المنطقة وجمع من الضيوف العرضة السعودية.

وجاءت مساهمة الهيئة العامة للترفيه من خلال دعمها الاستراتيجي للمهرجان الذي تستمر إقامته حتى 4/‏ 1/‏ 1439هـ الموافق 24 سبتمبر 2017م.

وسيكون الجمهور على موعد مع مسرحية الفنان الكويتي طارق العلي “ولد بطنها” التي تعرض للمرة الأولى خارج الكويت، كما يلتقي الجمهور مع استعراضات فلكلورية تقدمها الفرقة الأوكرانية. وللأطفال في المهرجان حصة وافية حيث سيستمتعون مع فعاليات مسرح الطفل، ويزورون الأركان المختلفة الموجهة لهم، حيث تعمل على مدار الساعة باستثناء أوقات العروض المسرحية، وتضم ركناً لمطبخ الأطفال وآخر للرسم الحر وركن للحكايا.

كما سيعتمد مسرح الطفل على ثلاثة أركان أساسية هي مقدم الفعاليات والفرق الاستعراضية والروايات، أما فعاليات القرية الشعبية فاستوحت شكل القرية من ميناء العقير بالأحساء، وتقدم ضمن فعاليات القرية فقرات متنوعة وفنون شعبية وبعض ممارسات وأعمال الآباء والأجداد، والحرف اليدوية وعروض ورقصات شعب. ومن الفعاليات التي يتم عرضها للمرة الأولى في صيف الشرقية ألعاب تشويقية مليئة بالحركة كلعبة “بينت بول”.

ودعت الهيئة الجميع للحضور والاستمتاع بهذه الفعالية، ودعت الجميع لزيارة الموقع الإلكتروني www.roznamah.sa أو حساب الروزنامة على مواقع التواصل الاجتماعي [email protected]  أو تحميل تطبيق “روزنامة الترفيه” من متجر آب ستور للحصول على معلومات أكثر عن هذه الفعالية والأنشطة الترفيهية الأخرى.

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