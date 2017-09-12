أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»سعود بن نايف يكرم هيئة الترفيه على رعايتها مهرجان “صيف الشرقية 38”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“إعلاميون” ينظم ندوة “إعلامنا في الحج” .. د....بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ ينظم ملتقى “إعلاميون” مساء غداً الخميس ندوة “إعلامنا في الحج ” على مسرح
-
مؤرخون يروون قصة صالة سينما افتتحت بالمملكة ق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- روى مؤرخون سعوديون قصة وجود صالات للسينما في المملكة قبل 6 عقود، إحداها كانت
-
أمير الكويت يبعث برقية إلى الفنان إبراهيم الص...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- بعث حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
-
النجم ماجد المهندس يطلق أغنية “على الله”...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ أصدر نجم الغناء العربي ماجد المهندس أغنيته الجديدة بعنوان ” على الله”