12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بدء طرح تذاكر مباريات كأس العالم 2018 الخميس المقبل

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء إن عملية بيع تذاكر كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا ستبدأ بعد غد الخميس وستتراوح أسعارها ما بين 105 دولارات لأقلها سعرا والخاصة بدور المجموعات وحتى 1100 دولار لأغلى المقاعد في المباراة النهائية.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة أن التذاكر ستباع عبر موقعه على الإنترنت على مرحلتين وسيجري بعدها بيع التذاكر قبل وقت قليل من انطلاق النهائيات، وسيتم التقدم بالطلبات في المرحلة الأولى خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر.

ويمكن للمشجعين طلب تذاكر لمباراة واحدة أو لملعب محدد أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معين خلال تلك المرحلة وفقا لاختيارهم، وسيتم إبلاغ أي شخص تقدم بطلب بقبول أو رفض طلبه بحلول يوم 16 نوفمبر.

وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر وسيتم فيها تخصيص التذاكر وفقا لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.

وقالت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا في بيان “وضعنا نظاما للتذاكر يكفل لجميع المشجعين فرصة للحصول على التذاكر بشكل آمن؛ على مدار التاريخ أسهمت الجماهير بشكل أساسي في إضافة المزيد من السحر على بطولة كأس العالم”.

أما المرحلة الثانية للبيع فتم تقسيمها أيضا على فترتين.. الأولى من الخامس من ديسمبر 2017 وحتى 31 يناير 2018 على أن يتم توزيع حصص التذاكر وفقا لقرعة عشوائية.

وخلال الفترة ما بين 13 مارس وحتى الثالث من أبريل ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز.

كما ستكون هناك “فرصة أخيرة” للشراء في الفترة ما بين 18 أبريل نيسان و15 يوليو تموز حيث موعد المباراة النهائية وستكون وفقا لأسبقية الحجز.

وذكر الفيفا أن هناك ثلاث فئات من التذاكر ستكون متاحة وستكون الفئة الأولى هي الأغلى سعرا.

وستتراوح تكلفة أرخص فئة وهي الفئة الثالثة ما بين 105 دولارات للمباراة في دور المجموعات وصولا إلى 175 دولارا للمباراة في دور الثمانية وانتهاء بمبلغ 455 دولارا للمباراة النهائية.

وستتراوح تكلفة المقعد في الفئة الأولى ما بين 550 دولارا للمباراة في دور المجموعات وصولا إلى 1100 دولار للنهائي.

وأشار الفيفا إلى أن هناك فئة رائعة ستكون مخصصة للمواطنين الروس بسعر مخفض يتراوح ما بين 1280 روبل (22.19 دولارا) لمباراة في دور المجموعات إلى 7040 روبل للمباراة النهائية. وتم إتباع نفس النهج في البرازيل عام 2014.

وسيحتاج كافة المشجعين الذين سيحضرون المباريات للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية رسمية مجانية وذلك وفقا لطلب السلطات الروسية، وتتضمن هذه البطاقة بعض المميزات مثل تأشيرة مجانية لدخول روسيا واستخدام وسائل النقل مجانا في أيام المباريات.

وتقام النهائيات بين 14 يونيو و15 يوليو في 12 ملعبا و11 مدينة هي موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي وقازان وسارانسك وكالينينغراد وفولغوغراد وروستوف-اون-دون ونيجني نوفغورود وييكاتيرينبورغ وسامارا.

وتأهلت إلى النهائيات حتى الآن منتخبات روسيا (كبلد مضيف) والسعودية والبرازيل وإيران والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية.

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