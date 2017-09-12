صور | “آبل” تعلن عن ساعة جديدة ترسل رسائل وتتلقى اتصالات دون الحاجة لـ”آيفون”

بتاريخ سبتمبر 13, 2017

(أنحاء) – وكالات :- كشفت “مرسيدس بنز”عن تفاصيل سيارتها المرتقبة “بروجكت وان” قبيل عرضها في معرض “فرانكفورت” الدولي،