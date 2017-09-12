صور | “آبل” تعلن عن ساعة جديدة ترسل رسائل وتتلقى اتصالات دون الحاجة لـ”آيفون”

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت “آبل” عن ساعتها الجديدة من الجيل الثالثة وهي نسخة مطورة لا تحتاج لجوال “آيفون” من أجل العمل كما تتيح للمستخدمين إرسال رسائل واستقبال مكالمات هاتفية حتى لو لم يكن “آيفون” قريب منها.
وأكدت “آبل” على أن خاصية “بلوتوث” و”واي فاي” في الساعة الجديدة أعلى كفاءة بنسبة 50% كما أن بطاريتها أطول عمرا، واعتبر محللون هذه الساعة بمثابة هوائي استشعار.
وخلال حدث “آبل”، ذكر المدير التنفيذي للشركة “تيم كوم” أن ساعة “آبل” تحتل المرتبة الأولى عالميا الآن ووتفوق على غالبية العلامات التجارية التقليدية كما أن مستوى رضا العملاء عن هذا المنتج يصل إلى 97%.
وسوف تعمل الساعة بأحدث برنامج تشغيل خاص بها هو “ووتش أو إس 4” الذي يشمل أيضاً تتبع الحالة الصحية للمستخدمين.
وسوف تكون ساعة “آبل” الجديدة متاحة للبيع في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول على أن يتم تلقي طلبيات الشراء بداية من الجمعة المقبلة، وسوف يبدأ سعرها من 329 دولار أو 399 دولار بحسب الخواص المتوفرة.