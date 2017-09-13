12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة التجارة تصدر دليل تراخيص الأعمال لـ274 نشاطاً تجارياً تقدمها 26 جهة حكومية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار “دليل تراخيص الأعمال” الذي يتضمن متطلبات وإجراءات التراخيص لـ 274 نشاطاً تجارياً تشرف عليها 26 جهة حكومية وترتبط بإصدار السجل التجاري لهذه الأنشطة.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يشمل مجمل الإجراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الأعمال التجارية، لافتة إلى أنه سيحظى بتحديث مستمر لاستيعاب جميع الأنشطة والمستجدات.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشمل إطلاق نسخة من الدليل بأسلوب تفاعلي إلكتروني ذكي، ضمن مبادرة “مراس” التي تم إطلاقها مؤخرا، ويرتبط الدليل بها بشكل مباشر، حيث عملت وزارة التجارة والاستثمار على الدليل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان صحة الإجراءات.

دليل تراخيص الأعمال

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