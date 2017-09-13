12 سبتمبر 2017 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المملكة القابضة” تستحوذ على 16% من أسهم البنك السعودي الفرنسي

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عقدت شركة المملكة القابضة اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 16.2٪ في البنك السعودي الفرنسي بقيمة 5.8 مليار ريال، لتكون “المملكة القابضة” أكبر مساهم في البنك عند استكمال إجراءات الصفقة.

وتمت الصفقة على أساس سعر السهم‏ 29.5 ريال، على أن تستحوذ “المملكة القابضة” على حصتها من نصيب “كريدي أجريكول”، الذي سيبقى مستثمرًا استراتيجيًا في البنك، ومستمراً في دعم نشاطات البنك ونموه.

وعلّق الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة ‏المملكة القابضة على الصفقة بأن “الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي ‏يوضح إيماننا الراسخ بمستقبل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية ٢٠٣٠ وخطة ‏التحول الوطني”.

وأوضح محمد فهمي المدير التنفيذي المالي لـ”المملكة القابضة”، أن الأداء القوي للبنك السعودي الفرنسي سيكون له أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة، التي تأتي في إطار الحصول على مزيد من الأصول المحققة للدخل والاستثمارات المحققة للنمو.

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