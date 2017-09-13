صور | “مرسيدس” تكشف عن سيارة خارقة مستوحاة بالكامل من “فورمولا وان”

(أنحاء) – وكالات :-
كشفت “مرسيدس بنز”عن تفاصيل سيارتها المرتقبة “بروجكت وان” قبيل عرضها في معرض “فرانكفورت” الدولي، وتعمل بمحركات ديزل وكهربائية وتصل قدرة محرك الاحتراق الداخلي إلى ألف حصان وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 350 كيلومترا في الساعة.
اشتقت السيارة بشكل كامل من سيارات “فورمولا وان” وتشمل محرك احتراق داخليا “1600 سي سي” بالإضافة إلى أربعة محركات كهربائية.
تصل قدرة المحركات الكهربائية إلى 90 كيلو واط لأحدها والثلاثة المتبقية بقدرة 120 كيلو واط لكل منها بسرعات فائقة، وتسع المركبة راكبين فقط.