أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»التحالف يعلن نتائج التحقيق في ادعاءات استهداف مواقع مدنية باليمن ويفنّدها.. ويكشف ملابسات حادث عرضي
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