أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»قبل بداية الدراسة.. “العيسى” يعلن عن جاهزية مؤسسات التعليم ويعتذر عن أي قصور قد يحدث
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مؤسسة النقد: إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن
-
فيديو | قطان: من الغباء أن تعادي قطر أكبر دول...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد سفير المملكة في جمهورية مصر العربية أحمد قطان، أنه من العيب والغباء أن
-
“الخدمة المدنية”: انطلاق المرحلة الأولى من خط...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي بأن الوزارة بدأت حالياً
-
“العمل” توضح شروط تحويل بطاقة “زائر” للمقيمين...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية استفادة المقيمين اليمنيين الحاصلين على بطاقة “زائر”