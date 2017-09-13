13 سبتمبر 2017 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قبل بداية الدراسة.. “العيسى” يعلن عن جاهزية مؤسسات التعليم ويعتذر عن أي قصور قد يحدث

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – خضراء الزبيدي :-

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اعتذارا في حالة حدوث أي قصور في المؤسسات التعليمية معرباً عن ترحيبه بالنقد البنّاء ‏الذي يبحث عن المصلحة العامة.

حيث كتب العيسى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نعتذر مقدماً عن أي قصور قد يحدث نتيجة ضخامة النظام التعليمي، وتنوع مستوياته وكثرة تفاصيله، ونرحّب بالنقد البنّاء الذي يبحث عن المصلحة العامة”.

جاء ذلك في عدد من التغريدات والتي أعلن فيها عن الجاهزية التامة لمؤسسات التعليم، لبدء العام الدراسي يوم الأحد القادم بكل ثقة، قائلا: “بحسب التقارير الميدانية، وتقرير اللجنة المركزية، أعلن عن جاهزية عالية لمؤسسات التعليم لبدء العام الدراسي يوم الأحد القادم بكل ثقة بمشيئة الله”.

وأضاف “العيسى”: “‏جهود كبيرة بذلت خلال الأسابيع الماضية في الجامعات وعلى مستوى مدارس وإدارات التعليم وعلى مستوى الوزارة للاستعداد لعام دراسي ناجح بإذن الله ، ‏فشكراً لكل من ساهم في مرحلة الاستعداد وشكراً لمعلمينا ومعلماتنا على تفاعلهم واهتمامهم بالتحضير لبدء العام الدراسي”.

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