أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“العمل” توضح شروط تحويل بطاقة “زائر” للمقيمين اليمنيين إلى إقامة نظامية
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