أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الخدمة المدنية”: انطلاق المرحلة الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف العامة في الجهات الحكومية
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