13 سبتمبر 2017 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قطان: من الغباء أن تعادي قطر أكبر دولتين عربيتين.. والاتصال على ولي العهد كان بمبادرة من أمير قطر

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد سفير المملكة في جمهورية مصر العربية أحمد قطان، أنه من العيب والغباء أن تعادي قطر أكبر دولتين عربيتين وهما مصر والمملكة العربية السعودية، مطالبا الدوحة بالبعد عن الأحضان الباردة (إشارة إلى إيران)، والعودة إلى الحضن الخليجي.

وقال قطان خلال مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد” المصرية، إن الدوحة لن يبقى لها في النهاية إلا الدول العربية، وإن الارتماء في الأحضان الإيرانية لن يجدي نفعاً ولن تجني قطر من ورائه إلا كل خراب وفساد ودمار وشر.

وأوضح أن وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماعهم بالجامعة العربية أمس أصروا على أن تكون الجلسة على الهواء مباشرة، للتعبير عن مواقفنا تجاه الأعمال العدوانية التي تقوم بها قطر، وأن الحديث بدأ بالاسم عن قطر من خلال الدكتور أنور قرقاش رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار قطان إلى أنه ألقى بدوره خطابا قويا عدد خلاله ما قامت به قطر منذ 20 عاما من أعمال إرهابية وتمويل للإرهابيين وإيوائهم على أرضها ونشر الكراهية والفتن.

وأضاف: “قلت بصريح العبارة إننا قمنا بالمطالب والإجراءات الـ13 والمبادئ الـ6 حتى تعود قطر إلى رشدها وتعي أن ما تقوم به أكبر من حجمها في العالم العربي”، وأن هذه المطالب هي لتسليط الضوء على المخالفات التي قامت بها قطر تجاه الاتفاقيات التي وقعت معها.

وحول الاتصال الهاتفي الذي تم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر، كشف أنه تم بمبادرة من الأخير لكن الدوحة تنصلت منه، قائلا: “هو من اتصل، نحن لم نتصل بأحد، نحن لا نريد منهم شيئا، هم من عليهم أن يجلسوا ويتحاوروا دون شروط مسبقة”.

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