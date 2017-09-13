13 سبتمبر 2017 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤسسة النقد: إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة نشاطها

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين اعتبارًا من تاريخ 22 / 12 / 1438هـ الموافق 13 / 09 / 2017م وذلك استنادًا على المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاستمرار الشركة في عدم التزامها بشكل كامل بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى ذات العلاقة وبالتعليمات الصادرة عن المؤسسة علمًا أنه لن يتم النظر في رفع الإيقاف حتى يتبيّن للمؤسسة قيام الشركة بتصحيح تلك المخالفات.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظامية في قطاع التأمين.

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