14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع صادم لشباب يخطفون عامل محطة وقود في سيارة.. ومطالبات بالقبض عليهم ومعاقبتهم

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول عملية خطف عامل محطة وقود بواسطة شباب احتالوا عليه بدعوى تعبئة السيارة بالبنزين، ودفعوه داخل السيارة ولاذوا بالفرار.

وبين المقطع سيارة سوداء، توقفت على أن صاحبها يريد تعبئة البنزين فأمسك العامل بالمضخة وانتظر أن يفتح السائق “التانك” فنزل شاب من باب الراكب واقترب من العامل ثم فتح باب السيارة الخلفي، ودفعه إلى داخل السيارة بقوة، ودخل إلى السيارة بسرعة، حيث انطلق بها صاحبها، فيما سقطت المضخة على الأرض.

وأبدى المعلقون على المقطع انزعاجهم من عملية الخطف، وطالبوا بالقبض على الجناة وإنزال أشد العقوبة بهم، فيما رأى آخرون أن بعض العمالة في المحطات، تظهر ما معها من أموال عند رد باقي الحساب، ما يدفع ضعيفي النفس إلى مهاجمتهم بغرض السرقة.

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