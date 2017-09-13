14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم” تنشر مسودة “نظام الجامعات” الجديد.. وتدعو المهتمين لإبداء آرائهم حولها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، مسودة نظام الجامعات الجديد، ودعت المهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم عليه.

وأوضحت الوزارة أنها ستستمر في استقبال الملاحظات لمدة 30 يوماً من نشر المسودة، ويمكن الاطلاع على المسودة من خلال هذا الرابط.

وذكر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن هذه الخطوة تأتي رغبة من الوزارة في تعزيز المشاركة المجتمعية.

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