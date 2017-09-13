أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التعليم” تنشر مسودة “نظام الجامعات” الجديد.. وتدعو المهتمين لإبداء آرائهم حولها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات.. ووزير الاتصا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، اليوم (الأربعاء)، إنه أصدر توجيهاته برفع الحجب
-
مؤسسة النقد: إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت إيقاف شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين عن
-
فيديو | قطان: من الغباء أن تعادي قطر أكبر دول...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد سفير المملكة في جمهورية مصر العربية أحمد قطان، أنه من العيب والغباء أن
-
“الخدمة المدنية”: انطلاق المرحلة الأولى من خط...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي بأن الوزارة بدأت حالياً