14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات.. ووزير الاتصالات يمنح الشركات أسبوعاً للتنفيذ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، اليوم (الأربعاء)، إنه أصدر توجيهاته برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات.

وأوضح الوزير أن رفع الحجب عن التطبيقات سيتم خلال أسبوع واحد من صدور التوجيهات.

وأضاف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى الإشراف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل بالتعاون مع شركات الاتصالات على رفع الحجب عن التطبيقات المتوافقة مع المتطلبات.

وأكد السواحه أن صدور هذه التوجيهات ينطلق من تفعيل الوزارة لقيمة “العميل أولا” بالتعاون مع شركائها في قطاع الاتصالات.

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