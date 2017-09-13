فيديو وصور | أودي تعلن عن سيارة جديدة بدون “مقود ودواسات”

(أنحاء) – متابعات :-
استعرضت شركة أودي لصناعة وتطوير السيارات التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، عدد من سياراتها الجديدة التي تشارك بها ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي 2017 الذي فتح أبوابه أمس الثلاثاء للصحافة والإعلام، على أن يتاح للجمهور من 14 حتى 24 من سبتمبر الجاري.
وكانت أودي A-8 موديل 2018 من بين السيارات الحاضرة في جناح الشركة إلى جانب أودي Elaine، إلا أن الحدث الأبرز كان الكشف عن السيارة (Aicon) الاختبارية، التي وصفت بأنها نقلة نوعية في عالم السيارات الاختبارية للمستقبل.
وسعى مطورو أودي إلى تغيير مفهوم التحكم التقليدي في قيادة السيارات من خلال “Aicon” التي تفتقر إلى وجود مقود للتحكم أو دواسات للوقود والمكابح، حيث تم اختزال هذه الأجهزة داخل العقل الإلكتروني الذي سيتولى مهام القيادة والتحكم بشكل كامل.
كما استطاعت الشركة الألمانية أن تضفي المزيد من وسائل الراحة والرفاهية داخل المقصورة، فالركاب يمكنهم تدوير المقاعد الوثيرة بشكل كهربي حتى 20 درجة، مع إمكانية تحريكها لمسافة متر كامل للخلف والأمام.
واستغل قسم التطوير في أودي مساحة الزجاج الأمامي ليصبح شاشة عرض لأجهزة السيارة بالكامل، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التحكم الداخلية لتتجول على أسطح السيارة الداخلية أينما ذهب الركاب.
يذكر أن سيارة “أودي Aicon” الاختبارية الجديدة تستمد طاقتها من 4 محركات كهربائية بطاقة إجمالية 260 كيلووات/354 حصان، وتصل سرعتها إلى 130 كلم/س، وتستطيع السيارة أن تقطع مسافة 800 كلم بعد اكتمال شحن بطارياتها الليثيوم.