14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسميًا.. الاتحاد السعودي يعين عمر باخشوين نائبا للمدير العام للمنتخب الوطني لكرة القدم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين لاعب الأخضر السابق عمر باخشوين نائبا للمدير العام لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

وسبق لعمر باخشوين تمثيل منتخبنا الوطني الأول في بطولات ومحافل عدة كما سبق له العمل مديرا لعدد من المنتخبات الوطنية السنية في فترة سابقة، وذلك حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل “تويتر”.

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