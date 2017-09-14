14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: 6 فنانين سعوديين يحييون حفلاً غنائياً ضخماً في جدة بالتزامن مع اليوم الوطني

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت مصادر، أن صالة ملعب الجوهرة بجدة ستشهد حفلاً غنائياً ضخماً تزامنا مع اليوم الوطني في 23 سبتمبر، بمشاركة 6 فنانين سعوديين، يقدمون خلاله العديد من الأعمال الوطنية البارزة.

وأوضحت المصادر  أن التجهيزات والبروفات تجري على قدم وساق لهذا الحدث والحفل الضخم، بمشاركة الفنانين محمد عبده، وراشد الماجد، ورابح صقر، وعبدالمجيد عبدالله، وماجد المهندس، وأصيل أبوبكر، بالإضافة للفنان العراقي وليد الشامي.

وتوقعت المصادر، أن يشهد الحفل تقديم العديد من الأعمال الوطنية أبرزها أغنية “سيوف العز” التي ألفها الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن ولحنها وغناها الفنان محمد عبده عام 1975 والتي عرفت آنذاك بأغنية “كلنا فيصل وكلنا خالد”، حسب “عكاظ”.

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