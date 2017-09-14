مخلوق بحري مرعب جرفه إعصار “هارفي” على شواطئ تكساس يثير حيرة العلماء

(أنحاء) – متابعات :-
أثار مخلوق بحري مرعب جرفته الأمواج التي تسبب بها إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية، حيرة العلماء لعدم امتلاكهم أي معلومة عن هذا المخلوق الضخم.
ووفقا لوسائل إعلام غربية، فإن العلماء الأمريكيين عثروا على المخلوق الغريب نافقا على شاطئ تكساس بعد انحسار الإعصار، لكنهم افترضوا أنه ثعبان البحر الضخم.
وقالت الناشطة بريتي ديساي، إنها خرجت مع آخرين إلى شاطئ تكساس لتقييم الأضرار لكنها لاحظت المخلوق الغريب، لافتة إلى أنها اعتقدت للوهلة الأولى أنه قادم من أعماق المحيط وينتمي إلى فصيلة مصاصات الحجر.
وأشارت إلى أنها استبعدت تلك الفرضية لاحقا بسبب طبيعة فمه المختلفة، ولجأت لطلب المساعدة من العلماء والمهتمين الذين انتابتهم الحيرة.