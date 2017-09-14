صور | الخطوط السعودية تدشن أولى رحلاتها المباشرة من الرياض وجدة إلى موريشيوس

(أنحاء) – متابعات :-
دشنت الخطوط السعودية أمس الأربعاء تسيير أول رحلات إلى دولة موريشيوس من مطاري الرياض وجدة.
وحضر حفل التدشين مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، وسفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة محمد لاتونا.
وأبانت الخطوط السعودية أنه سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً من الرياض وجدة إلى موريشيوس.
وكان مدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر قال إن تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وموريشيوس سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، ويوفر فرصاً استثمارية، وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين المملكة وموريشيوس.