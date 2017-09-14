14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | سائق مبتدئ يدهس رجلا ويقتحم أحد البنوك بسيارته
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فيديو | سائق مبتدئ يدهس رجلا ويقتحم أحد البنوك بسيارته

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