15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | وصول جثمان الشهيد “مهنا البيز” لقاعدة الملك سلمان الجوية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وصل، اليوم (الخميس)، جثمان الشهيد المقدم الطيار الركن “مهنا بن سعد البيز” لقاعدة الملك سلمان الجوية، بعد يوم من استشهاده إثر سقوط طائرته في اليمن.

واستقبل ذوو الشهيد الجثمان بحضور قائد القوات الجوية المكلف تمهيدًا لتشييع جنازته.

وكان المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية لليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن مساء أمس الأربعاء، أن عطلًا فنيًا وراء سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وعلى متنها البيز في منطقة أبين اليمنية، خلال تأديتها لإحدى المهام لدعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

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