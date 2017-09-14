15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“صحة القصيم” توضح حقيقة وفاة 5 أطفال حديثي الولادة بمستشفى الملك سعود في عنيزة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا حول ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بموقع “تويتر” حول وفاة 5 أطفال حديثي الولادة بمستشفى الملك سعود بعنيزة وأن هذه الحوادث متكررة الحدوث بشكل أسبوعي وشهري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ما نُشر في تغريدة على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتاريخ 22 ذي الحجة (13 سبتمبر)، حول وفاة 5 أشخاص حديثي الولادة بمستشفى الملك سعود بعنيزة، في حادثة تتكرر أسبوعيا وشهريا، ليس صحيحا.

وأضافت أن ما حدث من وفيات كان لخمسة أجنة، وليسوا حديثي الولادة، مبينة أن منهم 3 توائم بعمر 18 أسبوعا، وحضرت والدتهم في حالة إسقاط حتمي، ولم توجد أي علامة للحياة بعد التشخيص الطبي.

وأبانت الوزارة في بيانها أن الجنين الرابع عمره 17 أسبوعا، وحضرت والدته في حالة إجهاض منسي، والخامس كان ميتا داخل رحم الأم.

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