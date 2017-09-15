15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين الهجوم المزدوج على مطعم ونقطة تفتيش للشرطة قرب مدينة الناصرية بالعراق

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

جدة – واس :-

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المزدوج على مطعم ونقطة تفتيش للشرطة قرب مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة من إدانة الإرهاب والتطرف، والوقوف إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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