15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ظهور جديد لمحمد بن زايد وهو يقود “هليكوبتر” فوق مدينة أبوظبي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ظهر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (الخميس) مجددًا في مقطع فيديو وهو يقود طائرة عمودية بنفسه، خلال جولة تفقدية لمدينة أبوظبي.

وبيّن المقطع القصير قدرته على قيادة الطائرة التي جالت فوق سماء المدينة، حيث ظهر سموه ممسكًا بمقودها بإحكام وكفاءة عالية.

وكان ولي عهد أبوظبي ظهر أواخر مارس الماضي وهو يقوم بجولة مماثلة باستخدام نفس الطائرة متفقدًا رؤوس الجبال في الإمارات.

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