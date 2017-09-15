15 سبتمبر 2017 مـ / موافق 24 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعود القحطاني: وحدتنا درس لـ “قذافي الخليج”.. والسعودية لا تضرها مؤامرات الصغار

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، من خلال عدة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الشعب السعودي صف واحد مع قيادته، وأن اليوم 15 سبتمبر هو درس لوحدتنا ضد قذافي الخليج وتمويله ما أسماه بالثورات والتجمعات.

وحذر القحطاني قذافي الخليج من استخدام القوات الأجنبية الإيرانية وغيرها لقمع أي حراك سلمي للقطريين، واصفا ذلك بـ”جريمة حرب”.

وقال القحطاني عبر سلسلة تغريدات: “اليوم درس بوحدتنا لـ “قذافي الخليج” الذي مول ما أسماه ثورة حنين والتجمعات التي يعلنها الفقيه واعتصام رمضان ونكتة اليوم ضد مؤامرة 15 سبتمبر”.

وأضاف: “وأكرر باسم كل خليجي تحذير تنظيم الحمدين من استخدام القوات الأجنبية الإيرانية وغيرها لقمع أي حراك سلمي للشعب القطري الشقيق، فهذه جريمة حرب”.

وتابع: “الوعد بعد 24 ساعة حين نضحك على انهيار مؤامرة الحمدين فالشعب السعودي صف واحد مع قيادته، وأكرر التحذير لقذافي الخليج من أي جرائم حرب يرتكبها”.

وقال القحطاني: “السعودية جبل شاهق منيف لا يضرها مؤامرات الصغار. ولكن هل يتحمل الصغار واحدا من المليون من تجاوزاتهم على الكبار؟ الجواب لتقديركم”.

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تعليق واحد

  1. ابو ماجد بتاريخ

    السعودية بإذن الله تعلو ولا يعلى عليها من اي دولة كانت والاسباب كثيرة
    و يكفي اننا لا نتاثر يتحريض الحثالة في الخارج ولا خيانت اذنابهم في الداخل و هم ولله الحمد فليل
    فا خلاصة القول
    الكلاب تنبح والسفينة تسير

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