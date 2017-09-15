أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»سعود القحطاني: وحدتنا درس لـ “قذافي الخليج”.. والسعودية لا تضرها مؤامرات الصغار
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السعودية بإذن الله تعلو ولا يعلى عليها من اي دولة كانت والاسباب كثيرة
و يكفي اننا لا نتاثر يتحريض الحثالة في الخارج ولا خيانت اذنابهم في الداخل و هم ولله الحمد فليل
فا خلاصة القول
الكلاب تنبح والسفينة تسير